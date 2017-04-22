Общество |

Во время Большого субботника жители находили непочатые бутылки пива, а в Риге обнаружили живую черепаху.

Официально субботник завершился, однако во многих местах продолжаются неформальные мероприятия с совместными трапезами и развлечениями, рассказала представитель Большого субботника Мадара Лайцане.

По предварительной информации, плохая погода не испугала жителей и активность была даже выше прошлогодней. Даже в Цесисском крае, представители которого сообщили о переносе субботника на другую дату по погодным обстоятельствам, большая часть участников продолжила уборку территорий.

Во многих местах активность жителей была настолько высокой, что не хватало мешков для мусора. Первые отчеты об итогах субботника свидетельствуют, что в некоторых местах один участник собирал до десяти мешков мусора.

Из речушки Пикюрга участники субботника вытащили два холодильника, в других местах находили непочатые бутылки пива.

На территории Мукусалы около Килевейна гравис напротив Академического центра естественных наук Латвийского университета представители департамента городского развития Рижской думы с единомышленниками обнаружили черепаху. Она стала самой интересной находкой субботника, но после того, как была обнаружена, уплыла.

Тем временем сами латвийцы не только убирают окрестности, но и активно публикуют отчеты о проделанном в социальных сетях.

Uzlokām piedurknes un ķeramies pie darba, sakopsim savu Latviju, lai tā kļūtu vēl zaļāka! - @LielaTalka ir atklāta! pic.twitter.com/G9veudJtSI — Valsts prezidents (@Rigas_pils) 22 апреля 2017 г.

Sāpošam Kandavas mācītājmuižas apkārtni#Lielā talka pic.twitter.com/S5rLHcG06a — Kandava Zaļā Partija (@ZalaKandava) 22 апреля 2017 г.

Stādot ozolus, radām paliekošu vērtību. Lai valsts simtgades jubilejā būtu pārliecība, ka dzīvojam vienā no pasaules zaļākajām valstīm pic.twitter.com/YrWEyM8QcO — Kaspars Gerhards (@KasparsGerhards) 22 апреля 2017 г.

Šodien kopā ar Kundziņsaliešiem ražīgi pastrādājām Sarkandaugavas pludmalē! Plāns ir un priecāsimies, ja atbalstīsiet! @LielaTalka pic.twitter.com/2U2gQaTW8d — Sarkandaugava (@Sarkandaugava) 22 апреля 2017 г.

Mūsu biedriem un atbalstītājiem strādājot plecu pie pleca #LielāTalka, sakopām Ķīšezera krastu Čiekurkalnā.

Paldies visiem talciniekiem! pic.twitter.com/BQjqF6bVpR — Vienotība (@VienotibaLV) 22 апреля 2017 г.

Sāpošam Kandavas mācītājmuižas apkārtni#Lielā talka pic.twitter.com/S5rLHcG06a — Kandava Zaļā Partija (@ZalaKandava) 22 апреля 2017 г.

Как сообщалось, сегодня по всей Латвии проходит Большой субботник. Официально было зарегистрировано 1765 мест, где проводилась уборка.

В прошлом году в Большом субботнике приняло участие 190 тыс. человек, повторив таким образом рекордную явку в 2011 году. При этом участники субботника убирали не только официально зарегистрированные места, которых было 1750, но и другие территории.