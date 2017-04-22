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Нелюбовь коренных народов стран Балтии к России и к русскому народу вполне объяснима и понятна, так считает российский журналист и телеведущий Владимир Познер.

Таким образом он прокомментировал вопрос, заданный ему в рамках онлайн-опроса на портале Pozneronline.ru молодым человеком по имени Артем. "В преддверии 9 мая я бы хотел задать вопрос, относящийся к ненависти коренных народов Прибалтики по отношению к России и россиянам, а также запрещению символики, связанной с СССР и победой в Великой Отечественной. На Ваш взгляд, пройдет ли эта ненависть и сколько поколений для этого потребуется? С уважением, Артем", - вопрошает молодой человек.

Владимир Познер ответил, что слово "ненависть" в данном контексте не уместно, больше, по его мнению, применимо понятие "нелюбовь".

"Думаю, что слово "ненависть" – это перебор, но действительно не любят, и тому есть причина: когда в августе 1939 года фашистская Германия и СССР подписали мирный договор (известный еще как "договор Риббентроп-Молотов"), к нему были подписаны еще и тайные протоколы – только после войны узнал о них мир, а СССР отрицал их существование аж до начала 90-х годов", - указал телеведущий.

По словам Познера эти протоколы оговаривали, в частности, право СССР на захват стран Балтии, и именно в 1939-м советские войска вошли в эти страны и объявили их советскими республиками. Было оказано сопротивление, и десятки тысяч латышей, литовцев и эстонцев были отправлены в Сибирь. После войны "лесные братья" воевали с советскими войсками.

"Жители Балтии рассматривают эти годы как оккупацию со стороны русских, не простили им этого. Ненавидят все советское. Как мне кажется, это можно понять", - считает Владимир Познер.

На портале Pozneronline.ru любой желающий может задать свой вопрос Владимиру Познеру. Как сказано на портале, на самые интересные Владимир Владимирович при наличии времени ответит, и вопрос-ответ будет опубликован на сайте отдельной статьей.

Источник: Pozneronline.ru