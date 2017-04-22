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В воскресенье, 23 апреля, погодные условия улучшатся – ветер немного утихнет, а день выдастся более солнечным, сообщают синоптики.

Сильная облачность сохранится на востоке Латвии. Ночью в центральных и восточных районах ожидаются незначительные осадки, днем в некоторых местах пройдут кратковременные дожди, снег и град.

Западный, северо-западный ветер в порывах будет достигать 10-15 метров в секунду. Более сильным ветер будет в Видземе.

Температура воздуха ночью составит -1, +4 градуса, днем воздух прогреется до +5, +9 градусов.

В Риге в ближайшие сутки скорость ветра в порывах достигнет 15 метров в секунду. Ночью возможны незначительные осадки, день выдастся солнечным. Температура воздуха ночью составит +3 градуса, днем воздух прогреется до +6, +7 градусов.