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В субботу 22 апреля ежегодным Твидовым заездом открыта Рижская Велонеделя. Несмотря на дождливую погоду с порывистым ветром Твидовый заезд собрал участников.

Сначала участники собрались на Эспланаде, а затем отправились в Твидовый заезд по Риге.

Это своеобразный и жизнеутверждающий заезд на ретровелосипедах в одежде моды прошлых веков, который стал традицией во всех мегаполисах мира – от Сан-Франциско до Токио. В Риге он проводится уже в седьмой раз и собирает сотни велосипедистов и ценителей моды.

Первый такой заезд состоялся в Лондоне в 2009 году. В Латвии мероприятие организует Латвийский клуб старинных двухколесных. Заезды организуются с целью поощрять развитие культуры езды велосипедистов и освежить яркие традиции велокультуры в Латвии.

Рижскую велонеделю организует Рижская дума в сотрудничестве с Рижской Велонеделей, которая объединяет активнейших велосипедистов города.