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Активисты спортивного и здорового образа жизни Dabas Sporta Zāle приглашают 29 апреля на мероприятие Pavasaris aizrauj Mežaparkā, в рамках которого все желающие смогут попробовать себя в спорте.

В течение всего дня на территории Mežaparka Rezidences будет возможность бесплатно участвовать в различных занятиях, которые организует команда Dabas Sporta Zāle.

В 11:00 состоится сбор на 7-километровый поход по Межапарку. Параллельно походу в течение всего дня, до 16:00, будут проходить различные занятия: цигун, йога, Suspension X, Trail run и Groove.

Каждый посетитель сможет найти что-то для себя, потому что занятия распланированы для людей с разной подготовкой и состоянием.

Отмечается, что для участия в мероприятии не требуется особой физподготовки.