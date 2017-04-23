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На портале общественных инициатив Manabalss.lv начат сбор подписей за предоставление избирательного права гражданам с 16 лет, пишет Skaties.lv.

Автором инициативы выступил Филипп Капустин. Он подчеркнул, что в выборах участвуют все меньше людей - в 2013 году их было меньше половины обладающих правом голоса.

Все меньше людей интересуются политикой и участвуют в демократических процессах, а пропорционально меньшее число избирателей уменьшает легитимность выборов, отмечается в инициативе.

Цель сбора подписей - содействовать социальной активности за счет увеличения числа людей, участвующих в выборах.

Автор предлагает внести поправки в 8-ю статью Конституции, которая предусматривает, что избирательным правом обладают граждане Латвии начиная с 18 лет.