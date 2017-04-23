В Латвии появится 150 станций подзарядки для электромобилей (+ОПРОС) (6)

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Общество | 23 апреля 2017 года, 17:58

До 2020 года по всей территории Латвии появится 150 станций подзарядки для электромобилей. Об этом на транспортном форуме "Latvijas Auto nozares forums 2017" рассказал директор департамента автомобильного сообщения Минсообщения Таливалдис Вецтиранс.

"Молодое поколение понимает значение электромобилей и легко привыкает ко всему новому. На сегодняшний день популярность эко-машин небольшая, так как и нас мало станйи для их подзарядки", - сказал он.

Первый шаг - создание сети станций подзарядки для электромобилей на главных государственных дорогах или в непосредственной близости от них.

На первое апреля этого года в Латвии зарегистрировано 267 электромобиля.

Комментарии 6
971 час назад
Оказывается вся проблема только в малом количестве станций для подзарядки!!
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Крик29 минут назад
Не лохматьте бабушку, а кто людям даст денег на приобретение этого "гаджета"???
Даже если и далут, кто оплатит замену аккумуляторного модуля после окончания гарантии??? Назовите мне хоть один электро микроавтобус, который по мощности бы сравнился сегодня с существующими??? Правильно, нет таких, назовите хоть один тягачь на электроприводе???? Опять нет таких. От того что вы как бараны будете повторять "сахар" - во рту слаще не становится.
Да и Теслу свою, тоже в ₩опу забросьте.
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Ага1 час назад
Таки да - финансируемые проекты ЕС, попилили.. Для Латвии и не плохо, какие-то деньги капнут в бюджет, какие-то зарплаты. А так-то никакого смысла нет. На данном этапе электромобили - фишка для богатых. Дорого, смена аккумуляторов тоже дорого, дома не зарядить, малый пробег, стой на той зарядке жди хз сколько. "для молодых, понимающиюх.." - ага, гаджет, слава айфона не дает покоя, погнали за престижем в кредит )
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