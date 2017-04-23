Общество |

До 2020 года по всей территории Латвии появится 150 станций подзарядки для электромобилей. Об этом на транспортном форуме "Latvijas Auto nozares forums 2017" рассказал директор департамента автомобильного сообщения Минсообщения Таливалдис Вецтиранс.

"Молодое поколение понимает значение электромобилей и легко привыкает ко всему новому. На сегодняшний день популярность эко-машин небольшая, так как и нас мало станйи для их подзарядки", - сказал он.

Первый шаг - создание сети станций подзарядки для электромобилей на главных государственных дорогах или в непосредственной близости от них.

На первое апреля этого года в Латвии зарегистрировано 267 электромобиля.