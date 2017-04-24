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Возможно, в начале мая в Латвии установится теплая погода, свидетельствует информация Global Forecast System.

В ближайшие дни еще будет прохладо. На большей части территории Латвии температура воздуха не превысит +11 градусов, а ночью может опускаться ниже нуля. Ожидаются кратковременные осадки.

В самом конце апреля и начале мая температура воздуха может подняться до +20 градусов и выше.

По текущим прогнозам, существует 15% вероятности, что в начале мая будет холоднее обычного, 35% вероятности, что температура воздуха поднимется до нормы и 50% вероятности, что во всяком случае несколько дней температура воздуха будет составлять около +20 градусов и выше.