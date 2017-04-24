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Черепаха, которую во время Большого субботника обнаружили на территории Мукусалы в Риге, скорее всего является редко встречающейся Европейской болотной черепахой, сказал эколог и эксперт по классу пресмыкающихся Природоохранного управления Михаил Пупиньш.

Судя по фотографии, с уверенностью на 90% можно утверждать, что это Европейская болотная черепаха, сказал Пупиньш. "Похоже, это молодой самец, который хорошо питался", - говорит эксперт.

Он также сказал, что в расположенном фактически в центре города Килевейна гравис, где была обнаружена черепаха, она нормально жить не сможет.

Теоретически черепаха могла приплыть в Ригу самостоятельно, но поскольку черепахи в Латвии еще только выходят из спячки, на дальние расстояния они не перемещаются, говорит Пупиньш. "Скорее всего, кто-то из жителей в первые теплые дни отправился на рыбалку, нашел черепаху, привез показать детям и, не зная, что с ней делать дальше и не желая возвращаться на болото, выпустил в ближайший водоем", - предполагает эксперт.

Эта черепаха – весьма редкая находка, говорит Пупиньш. В рамках плана защиты Европейской болотной черепахи в Латвии он ведет учет этих пресмыкающихся и утверждает, что с 30-х годов прошлого века было зафиксировано лишь 97 случаев обнаружения черепах этого рода. Если догадка о том, что это Европейская болотная черепаха верна, с 1984 года это будет лишь 19 документальным свидетельством обнаружения Европейской болотной черепахи.

Пупиньш призвал жителей, которые обнаружат любую черепаху в Латвии, сообщать об этом ему по телефону 29 621 191.

Напомним, как писал Mixnews, 22 апреля, во время Большого субботника на территории Мукусалы около Килевейна гравис напротив Академического центра естественных наук Латвийского университета представители департамента городского развития Рижской думы с единомышленниками обнаружили черепаху. Она стала самой интересной находкой субботника, но после того, как была обнаружена, уплыла.

Европейская болотная черепаха была признана животным 2013 года в Латвии.