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Самый большой долг неплательщика алиментов, имеющего действительное водительское удостоверение, составляет 64 925 евро, сообщила руководитель юридического отдела администрации Гарантийного фонда средств на содержание Линда Спаране.

В настоящее время 8410 должников имеют действительные удостоверения на вождение транспортных средств и водных судов.

Напомним, как писал Mixnews, c 1 апреля 2017 года вступили в силу поправки к закону о Гарантийном фонде средств на содержание, которые позволяют вводить запрет на использование должником по алиментам удостоверения на право управления транспортным средством и водными судами.