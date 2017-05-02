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С 1 мая по 1 октября по субботам, воскресеньям и праздничным дням в Риге снова курсирует Ретро-трамвай, сообщает официальный портал Рижской думы riga.lv со ссылкой на Rīgas satiksmе.

Таким образом, в летнее время у любого желающего будет возможность насладиться поездкой в старейшем трамвайном вагончике.

Маршрут ретро-трамвая пролегает от улицы Аусекля до Межапарка. Билеты можно будет приобрести у водителя трамвая, и они годны до конечной остановки трамвая. Стоимость одного билета - 2 евро, но для детей до семи лет поездка – бесплатна, информирует портал.

Трамвай может вместить в себя 30 пассажиров, а количество сидячих мест – 18. Во время поездки на Ретро-трамвае можно осмотреть исторические места Риги – центр города, Латвийский Национальный театр оперы и балета, Театр Дайлес, Видземский рынок и другие объекты.

Расписание отбытия ретро-трамвая:

улица Аусекля - Межапарк - 9:10; 10:45; 12:30; 14:05; 15:35; 17:05

Межапарк – улица Аусекля - 10:09; 11:54; 13:29; 14:59; 16:29; 18:14

Напомним, первый электрический трамвай появился в Риге в 1901 году. Рижский ретро-трамвай был построен полностью заново по старинным чертежам и фотографиям в 1982 году.