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В Латвии самый высокий уровень заболеваемости ВИЧ в Евросоюзе, сообщает Балтийская ВИЧ-ассоциация. Число констатированных новых случаев заболевания вирусом иммунодефицита человека в Латвии превысило показатель Эстонии и являлось самым высоким среди всех стран ЕС.

Согласно данным Центра профилактики и контроля заболеваний, на 1 января 2017 года в Латвии было зарегистрировано 6972 больных ВИЧ, из них 365 узнали о своей болезни в 2016 году.

По словам главы ассоциации Инги Упмаце, это очень тревожный для Латвии сигнал.

"Это свидетельствует об острой необходимости подключить все уровни государственных организаци к решению проблемы. Нужно не только информировать и просвещать общественность, но и предлагать людям проверить свой ВИЧ-статус. Тем, кто инфицирован, следует обеспечить противовирусную терапию", — подчеркнула она.

При этом стоит отметить, что число проведенных тестов на СПИД и ВИЧ-инфекцию за последние несколько месяцев увеличилось в среднем на 15%.

За первые восемь месяцев 2016 года в Латвии было зарегистрировано 197 новых случаев заболевания ВИЧ, а за последующие четыре — еще 168. В это же время была запущена общественная кампания по информированию населения об опасностях, которые несет вирус иммунодефицита человека. Жители стали более активно проходить тест на ВИЧ, и результаты оказались пугающими — за время кампании число новых пациентов ВИЧ в Латвии удвоилось.

Чаще всего вирус передается путем гетеросексуальных половых контактов (38% случаев). Гомосексуальные связи привели к 6,6% констатированных случаев заболевания. Отмечается, что ВИЧ в Латвии затрагивает все возрастные группы — и новорожденных, и людей в возрасте старше 55 лет.