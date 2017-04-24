Великобритания продолжит финансирование студенческих кредитов для латвийцев (1)
Общество | 24 апреля 2017 года, 12:16
Baltic Council for International Education cообщает, что британское правительство приняло решение относительно продолжения финансирования обучения на программах бакалавра и магистра в университетах Великобритании в 2018 – 2019 учебных годах для студентов –граждан Европейского Союза.
Это означает, что также со следующего года студенты – граждане стран EC, в том числе из Латвии, смогут получить студенческий займ, покрывающий стоимость за весь период обучения на 3-годичных программах бакалавра и в 1-годичных программах магистра во всех британских университетах.
Подробная информация здесь.
Великобритания с момента вступления стран Балтии в ЕС является наиболее популярным направлением для получения высшего образования за пределами Латвии.
Займы отдавать надо.