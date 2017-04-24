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Пока министерство образования и науки Латвии обдумывает, когда или стоит ли вообще вводить в школах основы военной подготовки, в 18 латвийских школах этот предмет уже преподают, пишет LA со ссылкой на телеканал TV3. Дети осваивают историю военной подготовки, изучают оружие и совершают марш-броски.

Программа "TV3 Ziņas" гостила в Рижской государственной гимназии, где обучение военной подготовке проходят раз в неделю.

На этот раз учащиеся осваивали стрелковое оружие. Школьники под руководством опытного инструктора Арвидса Гайланса чистили штурмовые винтовки AK-40, шведского производства.

Отмечается, что несчастные случаи исключены, так как оружие специально повреждено и стрелять из них невозможно.

Чистку штурмовой винтовки AK-40, его разборку и сборку школьникам удается без проблем, так как они занимаются этим уже с сентября. Но, как сообщается, изначально интерес у учащихся был был больше. Сейчас активность школьников снизилась, возможно, виной тому время проведения занятий – в 16:00.

Руководство техникума считает, что детей надо побольше вовлекать в военно-патриотическое воспитание на природе.