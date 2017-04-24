Сотрудник МВД Латвии получил выговор за вывешенный в машине флажок России (25)

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Общество | 24 апреля 2017 года, 16:21

Государственная полиция в ходе служебной проверки применила выговор за вывешивание флажка России в частной машине к старшему инспектору отделения криминальной полиции Зиемельского участка, об этом рассказала пресс-представитель Госполиции Саманта Чапковска.

Как сообщалось, недавно в социальных сетях появилась фотография частной автомашины, в окне которой видны разрешение Министерства внутренних дел и ленточка в цветах российского флага.

Пресс-секретарь Госполиции Дайрис Анучин рассказал, что выданные МВД разрешения можно помещать в автомашине на видном месте только когда она ставится в рабочих целях у зданий, в которых расположены органы МВД. Этот факт будет проверяться.

Параллельно оценивался факт размещения в автомашине символики другого государства, конкретно - России.

В связи с произошедшим, к должностному лицу поставили на вид, что автомашина была припаркована у дома, а также выговор за то, что в транспортном средстве был установлен флажок России. У конкретного лица также было отобрано разрешение МВД.

Министр внутренних дел Рихард Козловскис ранее выразил сожаление в связи с этим случаем и подтвердил, что обсуждал его с начальником Госполиции Интсом Кюзисом.

Комментарии 25
С-4002 часа назад
ну полудурки.А потом ещё хотят к себе лояльности.Кроме ненависти ничего не вызывают.Всё получите с полна.Только надо подождать ......А мужик молодца!!!! Так держать...
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Не Лоялен2 часа назад
Согласен полный маразм,наказывать человека только за то,что он там флаг какой-то в машине повесил,только в Латвии может такой маразм быть наверно!Ну весел у него флаг России и что из этого?Где тут нарушения?Флаг висел в машине,машина это честная собственность,какое им дело до того что у него находится в машине?Может скоро еще по квартирам начнут ходить,и искать тех людей у кого не дай бог дома российская майка либо флажок какой!Он же не орал направо и налево Латвия позор Европы там,Россия чемпион!Не вижу тут нечего криминального по этому!Достали уже со своей агрессией со стороны России,потом удивляются еще почему народ не любит государство наше!
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Snezhok1 час назад
а на основании какого закона вынесен выговор за флаг? какой закон нарушен?
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