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Государственная полиция в ходе служебной проверки применила выговор за вывешивание флажка России в частной машине к старшему инспектору отделения криминальной полиции Зиемельского участка, об этом рассказала пресс-представитель Госполиции Саманта Чапковска.

Как сообщалось, недавно в социальных сетях появилась фотография частной автомашины, в окне которой видны разрешение Министерства внутренних дел и ленточка в цветах российского флага.

Пресс-секретарь Госполиции Дайрис Анучин рассказал, что выданные МВД разрешения можно помещать в автомашине на видном месте только когда она ставится в рабочих целях у зданий, в которых расположены органы МВД. Этот факт будет проверяться.

Параллельно оценивался факт размещения в автомашине символики другого государства, конкретно - России.

В связи с произошедшим, к должностному лицу поставили на вид, что автомашина была припаркована у дома, а также выговор за то, что в транспортном средстве был установлен флажок России. У конкретного лица также было отобрано разрешение МВД.

Министр внутренних дел Рихард Козловскис ранее выразил сожаление в связи с этим случаем и подтвердил, что обсуждал его с начальником Госполиции Интсом Кюзисом.