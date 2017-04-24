Названа самая загруженная дорога Латвии
Общество | 24 апреля 2017 года, 19:09
Самая большая нагрузка на дорожное покрытие в Латвии - на Баускском шоссе или автодороге A7, сообщили в Latvijas Valsts ceļi(LVC).
Эта нагрузка связана с интенсивным прохождением грузового транспорта по шоссе.
Участок дороги A7 Рига-Бауска-граница с Литвой от Риги до Кекавы является одним из самых загруженных в окрестностях Риги с интенсивностью движения около 17 тыс. автомашин в сутки.
Автодорога E67/A7 входит в сеть TEN-T. Интенсивность движения на ней в три раза превышает оптимальное количество тяжелого транспорта и пропускную способность дороги.
Большая нагрузка - одна из причин, почему реализуется проект Кекавской окружной дороги.