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В поселке Суниши Кримулдского края на небольшом участке одной из местных дорог установлено девять дорожных знаков, оповещающих водителей о неровной дороге. Местные жители возмущены тем, что содержатель дорог тратит средства на установку знаков, а не на ремонт дороги. Об этом сообщает nra.lv со ссылкой на программу телеканала TV3 Bez Tabu.

«Насколько мне известно, эти знаки обходятся недешево, установка и все такое. Получается, что на участке длиной 1,2 км установлено 9 знаков, это адекватно? Или, точнее говоря, правильная ли это трата хозяйственных денег?», - задается вопросом местный житель Оскар.

Он также не уверен, что на данном участке необходимо такое количество знаков, дорога является единственной, которая проходит через поселок, остальные – малозначительные. Оскар считает, что было бы вполне достаточно двух знаков в начале и конце дороги, сообщает Bez Tabu.

Скриншот из сюжета Bez Tabu

«Я говорю, больше им не на что тратить деньги. Похоже, что зима была слишком щадящей, денег потратили мало, теперь надо потратить еще», - отмечает другой житель Суниши Валдис.

Свой комментарий представили на предприятии Latvijas Valsts ceļi (LVC).

«Автомобили могут выехать на этот участок дороги с многочисленных второстепенных дорог, поэтому все перекрестки оформлены в соответствии с требованиями. Установка дорожного знака стоит 1900 евро + НДС», - сообщила представитель LVC Анна Кононова.

Она также добавила, что данный участок дороги в апреле попал в список дорог, находящихся в плохом состоянии. К сожалению, из-за нехватки финансирования ремонт на этом участке в ближайшее время не планируется, отметила Кононова.