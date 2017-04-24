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Латвийский сегмент Twitter комментирует новость о том, что правительство на следующей неделе рассмотрит основные положения налоговой реформы.

Налоговую реформу критикует предприниматель Гиртс Славиньш.

«Мы на 3-м месте среди стран ОЭСР по налоговой конкурентоспособности. Хуже быть не может! Распустить Сейм!», - пишет он.

Mēs esam 3. vietā starp OECD valstīm pēc nodokļu sistēmas konkurētspējas.

Sliktāk nevar būt! Atlajst saeimu!https://t.co/GvBeD2MCCg pic.twitter.com/yrEDjOMj07 — Girts (@GirtsS) 24 апреля 2017 г.

Юрист Волдемар Бургис считает, что отрасль нуждается в отрасли.

«Незамедлительно нужна налоговая реформа. Нельзя обкладывать налогом зарплату, жилье и фирмы! Поднять налог на дизель и сигареты», - пишет он.

@GirtsS nekavējoties nepieciešama nodokļu reforma. Vienīgo algu, mājokli un SIA nedrīkst aplikt ar nodokli! Pacelt cenas dīzelim un cigaretēm! — voldemārs burģis (@voldemars) 24 апреля 2017 г.

Проект реформы комментирует пользователь Иева с псевдонимом Angry by default.

«Для начала хватит нам налоговой реформы», - пишет она.

Mēs esam 3. vietā starp OECD valstīm pēc nodokļu sistēmas konkurētspējas.

Sliktāk nevar būt! Atlajst saeimu!https://t.co/GvBeD2MCCg pic.twitter.com/yrEDjOMj07 — Girts (@GirtsS) 24 апреля 2017 г.

2 мая премьер-министр Марис Кучинскис встретится с парламентской фракцией "Единства" и ответит на ее вопросы относительно налоговой реформы, а 3 мая основные положения реформы рассмотрит правительство.

Дискуссия коалиционных партий о налоговой реформе тоже перенесена на следующую неделю.

Сегодня "Единство" пригласило премьер-министра Мариса Кучинскиса на заседание своей парламентской фракции и правления на следующей неделе, чтобы получить ответы на все вопросы относительно налоговой реформы. Зампредседателя правления партии Эдвард Смилтенс подчеркнул, что "Единство" в принципе поддерживает налоговую реформу.