Twitter: нужна ли в Латвии налоговая реформа? (4)

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Общество | 24 апреля 2017 года, 21:43

Латвийский сегмент Twitter комментирует новость о том, что правительство на следующей неделе рассмотрит основные положения налоговой реформы.

Налоговую реформу критикует предприниматель Гиртс Славиньш.

«Мы на 3-м месте среди стран ОЭСР по налоговой конкурентоспособности. Хуже быть не может! Распустить Сейм!», - пишет он.

Юрист Волдемар Бургис считает, что отрасль нуждается в отрасли.

«Незамедлительно нужна налоговая реформа. Нельзя обкладывать налогом зарплату, жилье и фирмы! Поднять налог на дизель и сигареты», - пишет он.

Проект реформы комментирует пользователь Иева с псевдонимом Angry by default.

«Для начала хватит нам налоговой реформы», - пишет она.

2 мая премьер-министр Марис Кучинскис встретится с парламентской фракцией "Единства" и ответит на ее вопросы относительно налоговой реформы, а 3 мая основные положения реформы рассмотрит правительство.

Дискуссия коалиционных партий о налоговой реформе тоже перенесена на следующую неделю.

Сегодня "Единство" пригласило премьер-министра Мариса Кучинскиса на заседание своей парламентской фракции и правления на следующей неделе, чтобы получить ответы на все вопросы относительно налоговой реформы. Зампредседателя правления партии Эдвард Смилтенс подчеркнул, что "Единство" в принципе поддерживает налоговую реформу.

Комментарии 4
Бли-и-ин!2 часа назад
Ну нет в Латвии никакой налоговой реформы. Есть куча совершенно непонятных разрозненных заявлений, подчас противоречащих одно другому и самим себе.
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Garik1 час назад
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леший1 час назад
страна Лимония живёт без забот!----сеньоры Помидоры греют свои помидоры в депутатских креслах, а графини Вишенки рассуждают о наболевшем, о своих тараканах в голове----пока Чиполино не наведёт порядок, так и будем прятаться каждый на своей грядке, а налог на осадки будет только расти
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