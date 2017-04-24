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Ночью 23 апреля в Латгале можно было наблюдать особо яркое северное сияние, сообщает Skaties.lv.

Красочное природное явление в Балвском крае удалось запечатлеть начинающему фотографу Давису Ракстиньшу.

«Поздно вечером у меня возникло желание выйти на улицу и сфотографировать звезды и Млечный путь. Выйдя, я заметил, что в небе сияют какие-то необычные линии, сфотографировал и понял, что это северное сияние. Как для начинающего фотографа для меня это было большой неожиданностью, это мое первое северное сияние», - рассказал Ракстиньш.

Фото: facebook.com/davis.rakstins