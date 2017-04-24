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Государственная полиция начала дисциплинарное и административное дело против заместителя начальника Баускского участка криминальной полиции Угиса Иво Дзелзкалейса, который вел автомашину в состоянии опьянения почти два промилле, сообщила старший специалист Земгальского управления Госполиции Иева Сиетниеце.

Частный автомобиль Дзелзкалейса Volkswagen Passat был задержан сотрудниками патрульной полиции вне рабочего времени, 13 апреля в 21.30. В организме водителя констатировано 1,8 промилле алкоголя. Начато дисциплинарное дело, а материалы дела об административном нарушении переданы суду.

Суд Баускского района рассмотрит дело 18 мая. За вождение в состоянии опьянения, если концентрация алкоголя в крови превышает 1,5 промилле, полагается административный арест от 10 до 15 суток, денежный штраф от 1200 до 1400 евро и лишение прав на четыре года.