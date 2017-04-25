Общество |

Некоторые депутаты Сейма предложили упростить процедуру получения гражданства Латвии, пишет газета Latvija Avīze. Соответствующая договоренность была достигнута среди членов Управления по натурализации

Между тем, как отмечает издание, особой поддержки эта инициатива не получила, так как нынешний порядок натурализации считается достаточно простым и доступным.

С начала процесса натурализации 1 февраля 1995 года латвийское гражданство было предоставлено 144 515 человекам, об этом на прошлой неделе сообщили в Управлении по натурализации. Между тем, в Латвии по-прежнему проживают 242 тысяч неграждан. Их число каждый год уменьшается в среднем на 10 тысяч человек - чаще всего это связано со смертью или предоставлением гражданства другой страны, отмечает LA. Гражданство ежегодно получают около тысячи человек – в прошлом году, например, таких было 987 человек.

Именно из-за медлительности процесса натурализации некоторые депутаты парламента предложили смягчить порядок получения гражданства. Так, депутат от «Единства» Хосам Абу Мери заявил, что было бы правильно автоматически предоставлять гражданство людям в возрасте. В свою очередь депутат от «Согласия» Артур Рубикс считает, что гражданство Латвии необходимо присвоить всем негражданам, даже тем, кто этого не хочет.

Против этого выступает депутат от нацблока, председатель Комиссии Сейма по гражданству Илмар Латковскис.

«Не вижу никаких причин для упрощения этой процедуры. Возможно, в отдельных случаях процесс натурализации мог бы быть более эластичным, однако в целом он и так достаточно прост», - считает Латковскис.

Он считает, что медленные темпы натурализации нельзя брать за аргумент в пользу упрощения этой процедуры.

Напомним, около года назад Совет столетия Латвии в лице бывших президентов страны выступил с предложением сделать для неграждан «особый подарок» - автоматическое предоставление гражданства. Эта инициатива вызвала неоднозначную реакцию в обществе.