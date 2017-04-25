Общество |

С 4 апреля в обращении находятся новые банкноты номиналом в 50 евро. Однако не все продавцы соглашаются принимать новые купюры в качестве оплаты, сообщает портал rus.tvnet.lv со ссылкой на программу Bez Tabu.

Журналисты приводят в пример историю девушки Илзе из Риги. Она очень обрадовалась, когда в ее руки попала новая банкнота номиналом 50 евро, которая поступила в оборот в начале апреля, однако, ее радость быстро закончилась, пишет портал.

"Я хотела расплатиться в магазинах Douglas и Narvesen, но получила отказ. Банкноту не хотели принимать, так как ее отторгал аппарат для проверки подлинности купюр. Продавцы и охранники тщательно изучали купюру, видимо, впервые держа ее в руках. Тогда я отправилась в банк, где попросила поменять банкноту. Там мне пояснили, что оборудование еще не перерегистрировано, поэтому возникают такие сложности. Это очень дорого и вряд ли будут делать в каждом магазине", - делится Илзе своей историей.

Президент Латвийской Ассоциации торговцев Хенрикс Данусевичс был очень удивлен, когда узнал, что работники магазина отказались принимать новую купюру. Есть множество признаков, по которым можно узнать, является ли банкнота поддельной. С другой стороны, за год происходит более тысячи случаев с использованием поддельных банкнот и монет.

В свою очередь представительница магазина Douglas сообщила, что их аппараты уже были перерегистрированы, но, видимо, в тот день, произошла какая-то техническая неполадка. Магазин принес свои извинения клиенту.

Журналисты передачи Bez tabu провели эксперимент и попытались расплатиться новой банкнотой во многих магазинах. Стоит сказать, что во всех случаях их деньги были приняты, в том числе и в магазинах Narvesen и Douglas.

Напомним, как уже писал Mixnews, с 4 апреля, в еврозоне были выпущены в обращение новые банкноты номиналом в 50 евро, их дизайн и защита улучшены по сравнению с банкнотами предыдущей серии.