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Двухдневные учения военно-воздушных сил НАТО Ramstein Alloy ("Рамштайнский сплав") начались в небе стран Балтии. Об этом сообщает портал rambler.ru со ссылкой на литовское министерство обороны.

В маневрах принимают участие истребители ВВС Германии, Нидерландов, Норвегии, Польши, американские самолет-заправщик и самолет радиолокационной разведки AWACS Е-3А, а также транспортный борт ВВС Литвы Spartan.

"В ходе учений отрабатывается взаимодействие контингента союзников по НАТО, осуществляющего патрулирование в небе стран Балтии с авиабаз в Зокняй (Литва) и Эмари (Эстония), страхующих сил в Польше и Норвегии, проверяются контакты служб и центров управления", - говорится в сообщении Минобороны.

Согласно сценарию, наземные центры управления полетами теряют связь с находящимся в воздухе транспортным самолетом. Для его поиска и опознания в действие приводятся истребители ВВС Нидерландов F-16 Fighting Falcon, базирующиеся по утвержденной НАТО ротации на литовской авиабазе Зокняй, и истребители ВВС Германии Eurofighter Ty hoon, в таком же составе размещенные на эстонской авиабазе Эмари.

Военная авиация будет также отрабатывать заправку в воздухе, посадку на предусмотренных для нее запасных аэродромах, ведение поисково-спасательных операций.

Учения проводятся под руководством базирующихся в Германии объединенного командования ВВС НАТО на авиабазе Рамштайн и центра воздушных операций на авиабазе Уэдем.

Ramstein Alloy проходят три раза в год по очереди в одной из стран Балтии. Периодичность учений совпадает с ротацией контингента ВВС НАТО в Зокняй и Эмари.