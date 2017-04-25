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В День восстановления независимости Латвийской Республики 4 мая в Риге пройдут концерты, марафон латвийских кинофильмов в кинотеатре Splendid Palace и международные соревнования фейерверков, сообщили в Рижской думе.

У памятника Свободы в праздничный день будет составлена традиционная цветочная композиция, пройдут торжественная церемония возложения цветов, дефиле духовых оркестров латвийских учебных заведений и концерт. Небывалое праздничное мероприятие состоится в липовой аллее на бульв. Бривибас, а в 13.00 у памятника Карлису Улманису в рамках акции "Обними Латвию" будет высажен дуб.

В Верманском парке будут выступать детские и молодежные фольклорные ансамбли, коллективы нацменьшинств, группа Raxtu Raxti, а завершит праздничную программу шествие народных костюмов, которое начнется на Ратушной площади в 13.00.

С 17.00 до 24.00 на набережной 11 ноября будет проходить праздничное мероприятие "Весна. Рок. Даугава", в котором примут участие известные латвийские рок-группы. В 21.00 начнутся международные соревнования фейерверков с участием гостей из Мексики, Англии и Финляндии.

Мероприятие закончится в 23.40 праздничным фейерверком.

В течение всего дня во многих местах в столице будут проходить праздничные концерты, творческие мастерские и другие мероприятия для детей.

Проезд в общественном транспорте в Риге 4 мая будет бесплатным.