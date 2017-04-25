Гражданство Латвии предоставлено 76 лицам (1)
Общество | 25 апреля 2017 года, 14:22
Правительство сегодня постановило предоставить гражданство Латвии в порядке натурализации 76 лицам, в том числе шести несовершеннолетним детям.
80% претендентов на получение гражданства - русские, 10% - украинцы, 7% - белорусы, литовцы, поляки и представители других национальностей.
21% претендентов имеют основное, 47% - среднее, 31% - высшее образование.
С 1995 года гражданство Латвии в порядке натурализации получили 144 750 человек.
А как в порядке натурализации несовершеннолетние неграждане давали присягу? Какая цена такой недееспособной присяги? Или "какое г-во, такая и присяга"?
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