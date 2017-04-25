Гражданство Латвии предоставлено 76 лицам (1)

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Общество | 25 апреля 2017 года, 14:22

Правительство сегодня постановило предоставить гражданство Латвии в порядке натурализации 76 лицам, в том числе шести несовершеннолетним детям.

80% претендентов на получение гражданства - русские, 10% - украинцы, 7% - белорусы, литовцы, поляки и представители других национальностей.

21% претендентов имеют основное, 47% - среднее, 31% - высшее образование.

С 1995 года гражданство Латвии в порядке натурализации получили 144 750 человек.

Комментарии 1
0.02% негров стали грами! Ур-р-а!25 минут назад
А как в порядке натурализации несовершеннолетние неграждане давали присягу? Какая цена такой недееспособной присяги? Или "какое г-во, такая и присяга"?
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