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Правительство сегодня постановило предоставить гражданство Латвии в порядке натурализации 76 лицам, в том числе шести несовершеннолетним детям.

80% претендентов на получение гражданства - русские, 10% - украинцы, 7% - белорусы, литовцы, поляки и представители других национальностей.

21% претендентов имеют основное, 47% - среднее, 31% - высшее образование.

С 1995 года гражданство Латвии в порядке натурализации получили 144 750 человек.