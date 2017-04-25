Правозащитник: у Полиции безопасности полностью развязаны руки (4)
Окружной административный суд Риги отклонил апелляционную жалобу правозащитника Елизаветы Кривцовой против Полиции безопасности. Об этом она сама рассказала радио Baltkom, отметив, что останавливаться на этом не станет и обратится в Верховный суд.
"Меня обвиняют в том, что я защищаю права неграждан и таким образом угрожаю безопасности Латвии, лью воду на мельницу России. Американские, европейские и латвийские институты - среди которых Латвийский университет, Консультативный совет нацменьшинств при президенте - говорят о том, что проблему с негражданами надо решать, а я почему-то об этом говорить не могу", - отмечает Кривцова.
По мнению правозащитника, критерии Полиции безопасности абсолютно произвольны.
"Я сделала вывод, что судебного контроля над спецслужбами в Латвии не существует, а значит, они могут делать все, что угодно. Если в моих действиях отсутствуют признаки преступности, значит это находится за рамками полномочий полиции. Она должна заниматься преступлениями, предотвращением терроризма, защитой государственной тайны и высших должностных лиц. У нас нет политической полиции, которая оценивала бы мнения людей и производила бы цензуру", - отмечает Кривцова.
Она уверена в своей победе и намерена подать кассационную жалобу. Как отмечает Кривцова, практика Европейский суда по правам человека находится на ее стороне.
Напомним, что Полиция безопасности опубликовала отчет о своей работе в прошлом году, в котором были названы организации и русскоязычные активисты, способствующие укреплению влияния России на Латвию.
Надо наказать ее и пусть каждый день читает Veiksmes stasts