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Окружной административный суд Риги отклонил апелляционную жалобу правозащитника Елизаветы Кривцовой против Полиции безопасности. Об этом она сама рассказала радио Baltkom, отметив, что останавливаться на этом не станет и обратится в Верховный суд.

"Меня обвиняют в том, что я защищаю права неграждан и таким образом угрожаю безопасности Латвии, лью воду на мельницу России. Американские, европейские и латвийские институты - среди которых Латвийский университет, Консультативный совет нацменьшинств при президенте - говорят о том, что проблему с негражданами надо решать, а я почему-то об этом говорить не могу", - отмечает Кривцова.

По мнению правозащитника, критерии Полиции безопасности абсолютно произвольны.

"Я сделала вывод, что судебного контроля над спецслужбами в Латвии не существует, а значит, они могут делать все, что угодно. Если в моих действиях отсутствуют признаки преступности, значит это находится за рамками полномочий полиции. Она должна заниматься преступлениями, предотвращением терроризма, защитой государственной тайны и высших должностных лиц. У нас нет политической полиции, которая оценивала бы мнения людей и производила бы цензуру", - отмечает Кривцова.

Она уверена в своей победе и намерена подать кассационную жалобу. Как отмечает Кривцова, практика Европейский суда по правам человека находится на ее стороне.

Напомним, что Полиция безопасности опубликовала отчет о своей работе в прошлом году, в котором были названы организации и русскоязычные активисты, способствующие укреплению влияния России на Латвию.