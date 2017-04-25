Общество |

Не в первый раз звучат рассказы о том, что в благотворительные общества, которые заботятся о том, чтобы доставить нуждающимся помощь от жертвователей, поступают непригодные для передачи вещи.

На этот раз свое мнение в социальной сети Facebook публикует благотворительная организация "Dace".

Наряду с записью о благодарности тем, кто приносит вещи выстиранные, выглаженные и аккуратно сложенные, есть пост о совсем неприятной истории.

Один из латвийцев, который пожертвовал свои вещи благотворительной организации, неприятно удивил сотрудников. На размещенных фото видно, что в мешке жертвователя находятся использованные моющие принадлежности и другие больше похожие на отходы предметы.

Тем временем, один из комментаторов предположил, что жертвователь просто перепутал мешки и тот, что был предназначен на благотворительность выбросил в мусорник, а мешок с отходами отправил на благотворительность.