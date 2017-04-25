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В ноябре прошлого года в семье латышки Иевы Ильвес и бывшего президента Эстонии Томаса Хендрика Ильвеса родился мальчик, этой радостной новостью экс-президент поделился в соцсети Facebook.

На днях Иева Ильвес разместила в соцсети фотографию, на которой она запечатлена вместе с малышом, которого назвали Ханс Хендрик, пишет la.lv.

«Фотография, описывающая мою сегодняшнюю жизнь. Хотя и сделана она была несколько месяцев назад», - написала Ильвес.

Церемония бракосочетания Иевы Купце и Томаса Хендрика Ильвеса состоялась 2 января прошлого года в Эстонии.