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В Латвии семьи планируют бюджет в основном краткосрочно, сообщила эксперт Институт финансов Swedbank Эвия Кропа со ссылкой на данные проведенного опроса.

55% жителей Латвии планируют свои финансы регулярно, 34% - по необходимости. Чаще всего (69%) семьи планируют свой бюджет на один месяц, чтобы хватило средств на регулярные платежи и неотложные расходы.

49% жителей в случае непредвиденной ситуации, потеряв регулярные доходы, смогли бы поддерживать привычный уровень жизни не дольше месяца.

В Литве свой бюджет регулярно планируют 61%, в Эстонии - 56% опрошенных жителей.

Регулярно планируют свой бюджет неработающие пенсионеры (67%) и респонденты со средними доходами (60%), а также состоящие в браке семейные пары.

Главная цель респондентов при планировании бюджета - чтобы хватило денег на регулярные платежи и неотложные расходы (в Латвии - 69%, в Литве - 62%, в Эстонии - 57%). Накопления для "подушки безопасности" целью планирования бюджета назвали 41% латвийцев и 47% эстонцев, возможность сделать крупную покупку - 33% латвийцев и 38% эстонцев. Жителям Литвы важнее представляется уверенность в будущем (37%). В Латвии и Эстонии такой ответ дали соответственно 21% и 20% опрошенных.

Большинство жителей стран Балтии воспринимают планирование как приблизительный надзор за потоком доходов и расходов без детального плана (47% - в Латвии, 52% - в Эстонии, 61% - в Литве). Причем обычно планирование производится в уме (в Латвии - 52%, в Эстонии - 57%, в Литве - 68%), без записей и использования специальных программ и приложений. При этом 13% латвийцев и литовцев и 16% эстонцев тщательно учитывают все свои ежемесячные расходы.

У 45% респондентов в Литве и 39% в Латвии у супругов общий семейный бюджет, в Эстонии 35% практикуют разделение доходов.

Опрос проводился в марте 2017 года центром социологических исследований SKDS, в нем участвовали 1005 жителей Латвии.