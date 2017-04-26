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Во время ремонта водопровода с 26 по 30 апреля будет ограничено движение транспортных средств на участке улицы Стабу от улицы Кр. Барона до улицы Александра Чака.

Исполнителям работ поручено разместить дорожные знаки, оповещающие об объездных путях, а также сообщить об изменениях в движении жителям и предприятиям, которые используют участки дорог на ограниченном участке, для подъезда к жилым домам или предприятиям, а также обеспечить движение оперативного транспорта.