Из-за ремонта водопровода на Стабу ограничено движение транспорта
Общество | 26 апреля 2017 года, 08:37
Во время ремонта водопровода с 26 по 30 апреля будет ограничено движение транспортных средств на участке улицы Стабу от улицы Кр. Барона до улицы Александра Чака.
Исполнителям работ поручено разместить дорожные знаки, оповещающие об объездных путях, а также сообщить об изменениях в движении жителям и предприятиям, которые используют участки дорог на ограниченном участке, для подъезда к жилым домам или предприятиям, а также обеспечить движение оперативного транспорта.