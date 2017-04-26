На муниципальных выборах баллотируются 120 безработных и 55 домохозяек (4)
На муниципальных выборах баллотируются более 120 безработных и 55 домохозяек, а также 26 школьников, свидетельствует информация Центральной избирательной комиссии.
Всего на выборы заявлен 121 кандидат, являющийся безработным. Среди кандидатов есть домохозяйки - 44 женщины и 11 мужчин указали, что занимаются домашним хозяйством.
Среди кандидатов также заявлены пенсионеры - 80 женщин и 197 мужчин преклонного возраста.
Большая часть кандидатов в депутаты - мужчины, их доля составляет 61%.
По предварительным данным, в выборах самоуправлений в целом будут участвовать 8883 кандидата из 588 списков.
На выборах предстоит избрать 1614 депутатов 110 городских и краевых самоуправлений, таким образом, на одно депутатское место в среднем претендуют пять кандидатов.
Муниципальные выборы в Латвии пройдут 3 июня.
Слабость ума-гарантия депутатства,а умение воровать и обманывать, придумывать..., залог министерского кресла.
Странно:безрабоиные и домохозяйки есть, а психи и БОМЖи будут?,Хотя в этом бардаке все возможно.