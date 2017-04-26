На муниципальных выборах баллотируются 120 безработных и 55 домохозяек (4)

фото

Общество | 26 апреля 2017 года, 07:46

На муниципальных выборах баллотируются более 120 безработных и 55 домохозяек, а также 26 школьников, свидетельствует информация Центральной избирательной комиссии.

Всего на выборы заявлен 121 кандидат, являющийся безработным. Среди кандидатов есть домохозяйки - 44 женщины и 11 мужчин указали, что занимаются домашним хозяйством.

Среди кандидатов также заявлены пенсионеры - 80 женщин и 197 мужчин преклонного возраста.

Большая часть кандидатов в депутаты - мужчины, их доля составляет 61%.

По предварительным данным, в выборах самоуправлений в целом будут участвовать 8883 кандидата из 588 списков.

На выборах предстоит избрать 1614 депутатов 110 городских и краевых самоуправлений, таким образом, на одно депутатское место в среднем претендуют пять кандидатов.

Муниципальные выборы в Латвии пройдут 3 июня.

Комментарии 4
Патриот 1 час назад
Да оно так всегда было, нет мозгов иди в депутаты! Потому и правят сейчас страной дебилы, больные, бомжи, домохозяйки и т.д. За 25 лет страну просто уничтожили. Q у чинуш = -10. Напрочь тупые с корыстными интересами. Будут грабить и тащить пока не здохнут .
Ответить
eiroskeptiki.lv58 минут назад
У нас в списке есть даже один профессор. Все люди при деле. Но в избирательных списках, кроме имени и фамилии, избиратель ничего не видит. Ориентируется исключительно на узнваваемость, - где-то что-то про этого кандидата слышал....о нераскрученном человеке информации ноль. Хотя он, возможно, даже кандидат экономических наук. Вот и выбираем тех, о ком с утра до ночи твердят СМИ. А это, как правило, те люди, которым эти СМИ принадлежат.
1
Ответить
***35 минут назад
К власти рвутся даже те,у кого нет образования, или образование не соответствует занимаемой должности
Слабость ума-гарантия депутатства,а умение воровать и обманывать, придумывать..., залог министерского кресла.
Странно:безрабоиные и домохозяйки есть, а психи и БОМЖи будут?,Хотя в этом бардаке все возможно.
Ответить