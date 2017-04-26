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Правительство во вторник одобрило поправки к закону о военной службе, согласно которым любой гражданин Латвии, который не хочет вступать в Земессардзе, сможет пройти военную подготовку и стать военнообязанным резерва.

В настоящее время резерв Национальных вооруженных сил (НВС) состоит из бывших военнослужащих профессиональной армии и Земессардзе. На учете НВС состоят около 7000 солдат запаса, а до 2018 года Минобороны планирует обучить еще 3000 резервистов.

Как отмечает министерство, чтобы увеличить число резервистов, нужно дать возможность гражданам добровольно проходить обучение и вступать в резерв НВС.

Поправки к закону гласят, что любой гражданин страны, достигший возраста 18 лет, в удобное для себя время, например, во время отпуска, может пройти обучение и вступить в резерв.

В резерв по достижении 18 лет будут зачисляться и яунсарги, которые успешно освоили курс обучения и принесли присягу.

Поправки к закону еще предстоит утвердить Сейму.

Напомним, в последние годы Национальные вооруженные силы не раз призывали резервистов на сборы. Но, как показывает практика, большинство из них эти сборы игнорируют.

Например, на первые в 2016 году военные сборы в августе в 1-м округе Земессардзе, прибыли только 33 резервиста, тогда как повестки были разосланы 139 военнослужащим запаса. Не прибывшие на них без уважительных причин были оштрафованы.

Учения запланированы и в этом году во всех родах войск, чтобы подготовиться к заключительным учениям "Намейс", которые пройдут в 2018 году.

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