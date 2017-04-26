Глобус года: немцы "присоединили" Латвию к РФ, а про Украину и вовсе забыли (37)
Одна из жительниц Польши купила произведенный в Германии глобус и не обнаружила на нем своей страны, а также и многих других государств, включая и Латвию. Об этом сообщает портал russian.rt.com со ссылкой на польский источник wPolityce.pl.
Глобус был куплен в супермаркете в Страсбурге в феврале этого года. На нем Германия занимает большую часть Европы и удивительным образом граничит с Россией, которая также увеличена в размерах.
Польский портал и его читатели озабочены тем фактом, что немецким детям представляют искаженную картину мира. Данная фотография вызвала дискуссию, в которой читатели высказывали свое недовольство по этому поводу.
Так, например, один из читателей считает, что Германия провоцирует эскалацию конфликта.
"Германия готовится к очередной войне", - пишет Steve.
Другой пользователь Dziadek задается вопросом о самомнении Германии.
"Есть ли ещё кто-то, у кого остались сомнения относительно реального подхода Германии к существующему образу мира?", - спрашивает он.
Другая читательница отметила, что это далеко не первый раз, когда Германия присваивает себе чужое.
"Когда я смотрела фильмы о природе на каком-то немецком канале, то узнала, что Одра — немецкая река и птичий заповедник в Межиречье также немецкий. Кстати фильм был создан совсем недавно", - уточняет Anna.
Комментатор Max предположил, что при создании глобуса Германия использовала карты Третьего рейха.
"Возможно, они пользовались нацистскими картами при производстве. Ещё они должны отметить главные немецкие лагеря, в том числе Варшавский концентрационный лагерь", - пишет он.
Напомним, что это не единственный случай, когда Латвия пропадает с географических карт. Как писал Mixnews, недавно одна из влиятельных эстонских глазет опубликовала карту, на которой вместо Латвии было изображено море.
Фото/ wPolityce
Уже не первый раз, когда Латвию ни во что не ставят. Зато история успеха рулит по-полной