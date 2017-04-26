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Одна из жительниц Польши купила произведенный в Германии глобус и не обнаружила на нем своей страны, а также и многих других государств, включая и Латвию. Об этом сообщает портал russian.rt.com со ссылкой на польский источник wPolityce.pl.

Глобус был куплен в супермаркете в Страсбурге в феврале этого года. На нем Германия занимает большую часть Европы и удивительным образом граничит с Россией, которая также увеличена в размерах.

Польский портал и его читатели озабочены тем фактом, что немецким детям представляют искаженную картину мира. Данная фотография вызвала дискуссию, в которой читатели высказывали свое недовольство по этому поводу.

Так, например, один из читателей считает, что Германия провоцирует эскалацию конфликта.

"Германия готовится к очередной войне", - пишет Steve.

Другой пользователь Dziadek задается вопросом о самомнении Германии.

"Есть ли ещё кто-то, у кого остались сомнения относительно реального подхода Германии к существующему образу мира?", - спрашивает он.

Другая читательница отметила, что это далеко не первый раз, когда Германия присваивает себе чужое.

"Когда я смотрела фильмы о природе на каком-то немецком канале, то узнала, что Одра — немецкая река и птичий заповедник в Межиречье также немецкий. Кстати фильм был создан совсем недавно", - уточняет Anna.

Комментатор Max предположил, что при создании глобуса Германия использовала карты Третьего рейха.

"Возможно, они пользовались нацистскими картами при производстве. Ещё они должны отметить главные немецкие лагеря, в том числе Варшавский концентрационный лагерь", - пишет он.

Напомним, что это не единственный случай, когда Латвия пропадает с географических карт. Как писал Mixnews, недавно одна из влиятельных эстонских глазет опубликовала карту, на которой вместо Латвии было изображено море.

Фото/ wPolityce