На немецком глобусе не оказалось Латвии (5)

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Общество | 26 апреля 2017 года, 08:55

Одна из жительниц Польши купила в Германии глобус и не обнаружила на нем своей страны, а также и многих других государств, включая и Латвию. Об этом сообщает портал russian.rt.com со ссылкой на польский источник wPolityce.pl.

Глобус был куплен в супермаркете в Страсбурге в феврале этого года. На нем Германия занимает большую часть Европы и удивительным образом граничит с Россией, которая также увеличена в размерах.

Польский портал и его читатели озабочены тем фактом, что немецким детям представляют искаженную картину мира. Данная фотография вызвала дискуссию, в которой читатели высказывали свое недовольство по этому поводу.

Так, например, один из читателей считает, что Германия провоцирует эскалацию конфликта.

"Германия готовится к очередной войне", - пишет Steve.

Другой пользователь Dziadek задается вопросом о самомнении Германии.

"Есть ли ещё кто-то, у кого остались сомнения относительно реального подхода Германии к существующему образу мира?", - спрашивает он.

Другая читательница отметила, что это далеко не первый раз, когда Германия присваивает себе чужое.

"Когда я смотрела фильмы о природе на каком-то немецком канале, то узнала, что Одра — немецкая река и птичий заповедник в Межиречье также немецкий. Кстати фильм был создан совсем недавно", - уточняет Anna.

Комментатор Max предположил, что при создании глобуса Германия использовала карты Третьего рейха.

"Возможно, они пользовались нацистскими картами при производстве. Ещё они должны отметить главные немецкие лагеря, в том числе Варшавский концентрационный лагерь", - пишет он.

Напомним, что это не единственный случай, когда Латвия пропадает с географических карт. Как писал Mixnews, недавно одна из влиятельных эстонских глазет опубликовала карту, на которой вместо Латвии было изображено море.

Фото/ wPolityce

Источник: Russia Today
Комментарии 5
Пуф21 минуту назад
Я конечно извиняюсь,но вас-то за серьёзные госсударства-то никто не считает,так по пользоваться когда надо и забыть.Глобус показывает те страны которые представляют интерес для Германии,а вы уже возомнили о себе,не весть что.
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хи-хи 27 минут назад
НАТО "выбрасывает" ненужный мусор.
Уже не первый раз, когда Латвию ни во что не ставят. Зато история успеха рулит по-полной
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Крик2 минуты назад
Только латышское слабоумие не позволяет им понять, что даже участие их во второй Мировой войне, на стороне Вермахта, не определяло их положение на Земле, ведь ни один человек не осмелится сказать, что пожизненное лизание фалоса и ануса после победы Германии, отразились бы интелектом на лице оставшихся жить латышей. Так что никакой ошибки нет, глобус получился не случайным творением, а вполне осознанным предметом для изучения и предподавания. Немцы берут своё начало в истории там, где латыши даже в яйцах не пищали.
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