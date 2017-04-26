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День памяти латышских легионеров 16 марта традиционно противопоставляется 9 мая, но в этом году впервые латыши пойдут на День советской победы, чтобы протестовать против него, сообщает nra.lv.

Официальная позиция самоуправления – нейтральная. Это свобода слова и собраний. Единственное условие – безопасность, имеется ввиду, чтобы оппоненты на стали друг другу убеждать физическими методами.

Цель пикета – напомнить обществу о ходе Второй мировой войны на территории Латвии и ущербе, причиненном латвийскому государству советской оккупацией.

Протест организует общество Nacionalo karaviru atbalstam. Его представитель Гинта Вилцане говорит, что никаких провокаций не планируется, в пикете, который пройдет около Латвийской национальной библиотеки может принять участие около 50 человек.