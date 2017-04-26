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В период с 2000-го по 2016 год число жителей уменьшилось на 410 тыс. человек (17,2%). Об этом говорится в отчете о реализации плана реэмиграции Министерства экономики. Две трети (около 270 тысяч) этого сокращения произошло за счет миграции. Среди других причин этой тенденции упомянуты старение населения и низкий уровень рождаемости.

Министерство экономики отмечает, что успешной реализации плана мероприятий по поддержке реэмиграции на 2013-2016 гг. помешала нехватка финансирования.

Срок реализации плана истек в конце 2016 года, поэтому Министерство экономики подготовило отчет о реализации плана.

По подсчетам Министерства иностранных дел, за пределами Латвии живут, учатся и работают более 370 тыс. жителей Латвии. Больше всего латвийцев проживает в Великобритании, США, Германии, Ирландии, Канаде, Австралии, России, Норвегии, Испании.

Цель плана заключалась в том, чтобы поддержать и помочь тем проживающим за рубежом жителям Латвии и членам их семей, которые обдумывают возможность вернуться в Латвию и работать здесь, открыв свое дело, или уже приняли такое решение. Всего план включал 33 мероприятия по восьми направлениям деятельности. Мероприятия охватывали разные сферы, поэтому в его реализацию было вовлечено множество различных организаций.

В отчете говорится, что учреждения в рамках своих возможностей реализовывали мероприятия, включенные в план. Однако серьезным препятствием стала нехватка финансирования. В 2014 году на реализацию мероприятий поддержки реэмиграции дополнительно из госбюджета было выделено 276 300 евро, в 2015 году - 602 600 евро, в 2016 году - 596 400 евро, что существенно отличается от изначального плана.

По этой причине многие мероприятия были реализованы частично или не реализованы вовсе, отмечают в Минэкономики.

Оценивать эффективность плана нельзя по числу реэмигрантов, подчеркивается в отчете, поскольку решение о возвращении, как и отъезде, принимается на основе личных мотивов людей. Кроме того, учитывая свободное передвижение рабочей силы в ЕС, численность эмигрантов, равно как и реэмигрантов, невозможно установить совершенно точно. Лишь некоторые из уехавших жителей Латвии сообщают о том, что проживают за рубежом, поэтому в Регистре жителей нет полной информации о вернувшихся людях.

План мероприятий поддержки реэмиграции на 2013-2016 гг. правительство утвердило 30 июля 2013 года. Тогдашний министр экономики Даниэль Павлютс сказал, что цель плана не заключается в том, чтобы призывать всех уехавших немедленно вернуться на родину, тщательно не обдумав это решение, не оценив возможности трудоустройства в Латвии и размер вознаграждения.