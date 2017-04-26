В соцсетях показали новые нетрафарированные полицейские Škoda и Subaru (2)
В социальных сетях появилось видео Subaru Forester XT и Škoda, которые оборудованы специальными световыми и звуковыми сигналами, пишет iauto.lv. Пользователи соцсетей предполагают, что это новые нетрафарированные машины Госполиции.
На видео машина Subaru передвигается по индустриальной территории с включенными спецсигналами.
Напомним, Государственная полиция должна получить 40 предназначенных для надзора за дорожным движением нетрафарированных автомашин разных марок.
До этого в распоряжении полиции имелось семь нетрафарированных автомашин: пять Subaru и две Opel.
Как сообщалось, в этом году Госполиция и Дирекция безопасности дорожного движения продолжат работу по установке стационарных и передвижных фоторадаров.
Сейчас на латвийских автодорогах действуют 40 стационарных фоторадаров. В этом году будет установлено еще 20, в следующем году - еще 40 фоторадаров.
фото: Facebook/Janis Kremers