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В социальных сетях появилось видео Subaru Forester XT и Škoda, которые оборудованы специальными световыми и звуковыми сигналами, пишет iauto.lv. Пользователи соцсетей предполагают, что это новые нетрафарированные машины Госполиции.

На видео машина Subaru передвигается по индустриальной территории с включенными спецсигналами.

Напомним, Государственная полиция должна получить 40 предназначенных для надзора за дорожным движением нетрафарированных автомашин разных марок.

До этого в распоряжении полиции имелось семь нетрафарированных автомашин: пять Subaru и две Opel.

Как сообщалось, в этом году Госполиция и Дирекция безопасности дорожного движения продолжат работу по установке стационарных и передвижных фоторадаров.

Сейчас на латвийских автодорогах действуют 40 стационарных фоторадаров. В этом году будет установлено еще 20, в следующем году - еще 40 фоторадаров.

фото: Facebook/Janis Kremers