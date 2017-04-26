В Минфине появилась детская комната (+ОПРОС) (3)

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Общество | 26 апреля 2017 года, 13:51

Сегодня в Министерстве финансов открылась детская комната, предусмотренная для детей сотрудников министерства.

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Как сообщили в ведомстве, с учетом большого количества работников министерства такое помещение крайне необходимо, особенно в период каникул и отпусков. Детская комната позволит людям находиться на работе и одновременно со своим ребенком.

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В комнате смогут находиться одновременно дети разных возрастов. Министерство позаботилось о том, чтобы в комнате были игрушки, книжки-раскраски и другие предметы для игр, мешки для сидения, рабочий стол и компьютер, за которым смогут работать родители.

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Как заявила министр финансов Дана Рейзниеце-Озола, министерству важно, чтобы работники чувствовали, что их ценят, поэтому Минфин старается сделать рабочую среду максимально удобной.

Как бы тщательно родители не планировали распорядок дня своих детей, все ситуации предвидеть невозможно. Поэтому в те моменты, когда за ребенком никто не может присмотреть, работники министерства смогут оставить их в детской комнате, сказала министр.

Комментарии 3
НаталиЯ34 минуты назад
Вот же шкуры, даже на детский сад экономят за деньги налогоплательщиков.
Работа будет ещё та: "Мама, писять", "Мама, кушать", "Мама, мне скучно"... А няню нанять не пробовали? Или жаба душит деньги из кармана на няню для детей потратить...
Вот уж воистину, крохоборы...
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Camilla2 минуты назад
И это опять на наши деньги? А с нянями дома или с бабушками не пробовали?
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ди..10 минут назад
А как же дети тех родителей, кто незанимает высоких постов? Опять делите народ, вернее уже детей на своих и чужих? Ох не вовремя вы детские комнатки создаете, ох не вовремя!
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