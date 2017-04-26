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В рамках празднования 100-летия Латгальского конгресса, объединившего земли Латвии в одну страну, Русское вещание LTV7 проведет трехчасовой телемарафон из Даугавпилса.

Даугавпилс считается самым мультинациональным городом Латвии, отмечают журналисты Русского вещания. Поэтому именно там было решено провести Народный форум. Это мероприятие будет посвящено 100-летию Латгальского конгресса, им же откроются торжества по случаю 100-летнего юбилея Латвийской республики.

Почему так много представителей разных народов считают этот край своим домом? Почему черепаха — символ второго крупнейшего города Латвии? Чем богат латгальский стол? В прямом эфире на эти вопросы ответят ведущие - Анастасия Ружанская, Андрей Дмитриев, Владимир Иванов и их гости.

В импровизированную студию Русского вещания на площади перед "Домом единства" придут известные спортсмены, деятели культуры. Посетит форум и президент Латвии Раймонд Вейонис.

"Вспоминая опыт Резекне, когда в прошлом году мы провели с праздника города пятичасовой марафон, хочется подчеркнуть, что вести эфир из центра города совсем не то же самое, что вести эфир из студии с декорациями. Это совсем другой драйв, другое настроение", - рассказывает ведущая программы "Жизнь сегодня" на LTV7 Анастасия Ружанская.

Телемарафон начнется 6 мая в 11.00.

фото: Facebook/Русское вещание LTV7