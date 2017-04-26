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К 100-летнему юбилею независимости Латвии Латвийское телевидение совместно с Red Dot Media снимут художественный многосерийный фильм "Красный лес". Об этом пишет газета Diena.

Сюжет картины повествует о борьбе национальных партизан с советскими властями. Реализацией проекта будет заниматься команда из четырех человек, победившая в конкурсе, объявленном Латвийским телевидением. В качестве режиссера выступят Арманд Звирбулис и Нормундс Пуцис, автором сценария стал Иво Бриедис, а продюсером — Арта Гига.

Создатели картины определяют жанр фильма как шпионский триллер. Согласно их задумке, это драма о героях, в которой они учатся защищаться, прекращают пить и в итоге духовно пробуждаются.

"В основу драмы легли реальные факты, взятые из советских источников, британских и американских материалов. Действия картины начинаются в 1949 году и заканчиваются спустя шесть лет", - рассказал режиссер Нормундс Пуцис.

По его словам, картина получится объемной, почти как четыре полнометражных фильма. Поэтому создатели называют его многосерийным художественным фильмом.

"Тема Второй мировой войны все еще не является решенной. Раны очень глубокие. Возможно, потребуются еще 100 лет, чтобы распутать этот клубок и остановить бесконечно вращающееся колесо вокруг 16 марта и 9 мая", - добавил Пуцис.

Фото: baltic-ireland.ie