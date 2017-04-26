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23-летний житель Екабпилса Райвис Терентьев, пропавший 21 апреля 2017 года, нашелся и вернулся домой живым и здоровым. По информации родных, был в Риге, но о своих планах близким не сообщил, пишет Bezvests.lv.

Напомним, в день пропажи, в пятницу, 21 апреля, он приехал домой на такси, быстро забежал в квартиру, переоделся, что-то схватил и на том же такси уехал. По всей видимости, куда-то очень спешил. С собой забрал кошелек с паспортом, ID карту, белые права, банковские карточки, ключи от машины.

Благодарим всех, кто делился информацией!