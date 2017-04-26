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Обвиняемый в противоправном участии в вооруженном конфликте на востоке Украины Артем Скрипник в ходе досудебного расследования в Полиции безопасности (ПБ) признал свою вину в преступных деяниях, включая убийства людей.

Между тем, ранее в суде Скрипник утверждал, что в своих показаниях в ходе досудебного расследования в Полиции безопасности оболгал себя, так как на него там оказывалось психологическое давление. На самом деле, по его словам, на Украине он занимался гуманитарной деятельностью.

Как сообщается, сегодня суд просмотрел видеозапись показаний обвиняемого, данных следователям ПБ.

В них Скрипник рассказывает, что жил в Москве и с 2008 года участвовал в групповых занятиях, в том числе на военные темы.

Летом 2014 года ему предложили вместе с этой группой отправиться в восточную Украину.

За один день участия в вооруженном конфликте ему предложили 20 тыс. рублей. Оружие и форму Скрипнику выдали еще в России, а в боевых действиях в Луганске и Донецке он участвовал с июля 2014 года.

Скрипник признался, что убивал людей - как снайпер он застрелил более 100 человек. После ранения он месяц лечился в больнице, а потом продолжал участвовать в боевых действиях до конца апреля 2015 года.

В мае 2015 года Скрипник был задержан в России за незаконное пересечение границы, но уже в октябре был освобожден. В начале 2016 года его задержали в Латвии.