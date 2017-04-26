Общество |

В начале мая в Венеции стартует превью программа 57-ой Венецианской биеннале, где российская художница Нарине Аракелян представит свою работу “Свадьба с иллюзиями”.

Цель ее проекта, который будет представлен зрителям 11 мая, обратить внимание смотрящих на ритуал бракосочетания. В фокусе будет находится социальный жест брака и церемониальный переход из одного состояния в другое.

"Любовь - это вся Вселенная. Это самый первый язык, который нам дан от рождения Богом. Язык, на котором общается мама со своим дитя, и дитя, когда рождается, со всем миром общается только на языке любви. Это вера в любовь. Вера в мировой большой и добрый язык", - рассказывает одна из участниц проекта, коллекционер Ольга Самодумова.

Венецианской биеннале - один из самых известных форумов мирового искусства, международная художественная выставка, проводящаяся раз в два года с участием международного жюри.

Попасть на перформанс можно будет, пройдя регистрацию на сайте проекта love-is.moscow