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Первый низкопольный трамвай в Иманту начнет курсировать в конце мая, сообщил представитель муниципального предприятия Rīgas satiksme Виктор Закис.

Трамвай уже доставлен, но прежде чем он начнет курсировать, необходимо его подготовить и провести тестовые заезды.

Остальные 19 трамваев будут поставлены до конца этого года.

Как сообщалось, в 2016 году Rīgas satiksme заключило с чешским предприятием Škoda договор о поставке 20 низкопольных трамваев за 62,5 млн евро в течение 2017 года.