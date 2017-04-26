В Иманту начнет курсировать первый низкопольный трамвай
Общество | 26 апреля 2017 года, 17:39
Первый низкопольный трамвай в Иманту начнет курсировать в конце мая, сообщил представитель муниципального предприятия Rīgas satiksme Виктор Закис.
Трамвай уже доставлен, но прежде чем он начнет курсировать, необходимо его подготовить и провести тестовые заезды.
Остальные 19 трамваев будут поставлены до конца этого года.
Как сообщалось, в 2016 году Rīgas satiksme заключило с чешским предприятием Škoda договор о поставке 20 низкопольных трамваев за 62,5 млн евро в течение 2017 года.