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Депутаты комиссии Сейма по народному хозяйству, аграрной и региональной политики сегодня при подготовке законопроекта о приватизации земли в сельскохозяйственной местности ко второму чтению, решили повысить требования к знанию государственного языка к иностранцам, желающим приобрести латвийскую землю.

Одобренное предложение предусматривает, что иностранцам необходимо будет знать латышский язык по меньшей мере на категорию B второго уровня, то есть потенциальный покупатель должен хорошо владеть разговорной речью на среднем уровне. Ранее эти требования предусматривали владение иностранцами госязыком на высшую категорию A первого уровня.

Как сообщалось, Сейм 23 марта поддержал в окончательном чтении принял поправки к закону о приватизации земли в сельской местности, согласно которым, покупать сельскохозяйственные земли в Латвии могут только люди, владеющие латышским языком в первой степени уровня А.

Законопроект раскритиковал президент Латвии Раймонд Вейонис и вернул его в парламент на доработку.

Добавим, что Средний уровень 2-ой степени (B2)- персона может общаться на бытовые и профессиональные темы, ясно формулировать и обосновывать свое мнение, читать и понимать тексты различного содержания, может составить необходимые на работе документы (например, справки, отчеты, протоколы, извещения, акты), а также развернутые тексты на бытовые и профессиональные темы, воспринимает и понимает сказанные в естественном темпе тексты на различные темы.