Общество |

Вложив серьезные инвестиции, руководство Латвии может притормозить уменьшение населения страны на протяжении одного поколения. С таким заявлением сегодня в ходе заседания парламентской Комиссии по делам гражданства, миграции и общественным делам выступил демограф Илмар Межс, пишет nra.lv.

Он указал, что в будущем ситуация ухудшится – число работающих людей пропорционально уменьшится по сравнению с количеством пенсионеров. Выходом из этой ситуации может быть увеличение рождаемости или же миграция – об этом стоит задуматься уже сейчас, считает Межс.

По его словам, чтобы приостановить уменьшение населения Латвии, необходимо вложить серьезные инвестиции – как это сделала Эстония.

Сегодняшнее количество жителей можно сохранить, если успешно объединить рождение детей и иммиграционную политику, считает демограф. В данный момент ежегодно в Латвию въезжает около 5000 человек, однако общество готово принять от 10 до 20 тысяч человек.

Если никак не влиять на ситуацию, то, согласно нынешним прогнозам, к 2050 году в Латвии будет проживать 1,3-1,4 миллион человек, а к 2100 году – 500 тысяч человек, заявил Межс.

Напомним, ранее демограф заявил, что власти Латвии, а также местные жители зачастую тешат себя безосновательными надеждами о том, что покинувшие страну люди вернутся обратно. Он считает, что общество испытывает ложный оптимизм, связанный с мыслью о том, что эмигранты вернутся.