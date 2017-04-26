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Для укрепления безопасности Латвии в страну прибыли четыре американских боевых вертолета Apache, сообщила представитель отдела прессы Министерства обороны Майнрита Сенцевицина.

Вертолеты участвуют в международных учениях Summer Shield, которые с 17 по 30 апреля проходят в Адажи.

Вертолеты прибыли из Техаса. Планируется, что они примут участие и в запланированных в июне учениях Saber Strike и в учениях в других странах Балтии.

Как сообщалось, в начале апреля на авиационную базу Национальных вооруженных сил в Лиелварде прибыли три американских военно-транспортных вертолета Chinook. Они также будут участвовать в учениях в странах Балтии.