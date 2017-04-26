Для укрепления безопасности в Латвию прибыли боевые вертолеты США (2)
Общество | 26 апреля 2017 года, 21:18
Для укрепления безопасности Латвии в страну прибыли четыре американских боевых вертолета Apache, сообщила представитель отдела прессы Министерства обороны Майнрита Сенцевицина.
Вертолеты участвуют в международных учениях Summer Shield, которые с 17 по 30 апреля проходят в Адажи.
Вертолеты прибыли из Техаса. Планируется, что они примут участие и в запланированных в июне учениях Saber Strike и в учениях в других странах Балтии.
Как сообщалось, в начале апреля на авиационную базу Национальных вооруженных сил в Лиелварде прибыли три американских военно-транспортных вертолета Chinook. Они также будут участвовать в учениях в странах Балтии.
+++ Не дай Бог , если эти орлы не туда залетят , сосед будет внимательно следить за происходящим , с пальчиком на кнопке , где тогда будет наша безопасность , одному Богу известно...
Вертолеты прибыли из Техаса. Планируется, что они примут участие и в запланированных в июне учениях Saber Strike и в учениях в других странах Балтии." - похоже они здесь навсегда, а не только на учения.