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Министерство здравоохранения возражает против того, что в плане налоговой реформы отрасли не выделено финансирование, необходимое на проведение реформ.

Как сообщил представитель Минздрава Оскар Шнейдерс, министерство рассмотрело подготовленный Минфином проект основных положений налоговой политики и представило свои предложения.

Одно из предложений - более резкое повышение акциза на табачные изделия, используемые в электронных сигаретах жидкости и алкогольные напитки.

Минздрав предлагает также установить такую же ставку акцизного налога на безалкогольные напитки, как на пиво.

Минздрав не согласен с предложением Минфина установить ограничения на оправданные расходы на медицинские услуги и на образование.

В связи с планируемым повышением акциза на горючее необходимо найти компенсирующий механизм для обеспечения работы Службы неотложной медицинской помощи, подчеркивает Минздрав.

Необходимо также дополнительное финансирование на повышение оплаты труда медперсонала с выравниванием шкалы и соблюдением различий между медработниками разных групп квалификации, считает Минздрав.