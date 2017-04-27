Минздрав критикует налоговый план: денег на здравоохранение по-прежнему нет (1)
Министерство здравоохранения возражает против того, что в плане налоговой реформы отрасли не выделено финансирование, необходимое на проведение реформ.
Как сообщил представитель Минздрава Оскар Шнейдерс, министерство рассмотрело подготовленный Минфином проект основных положений налоговой политики и представило свои предложения.
Одно из предложений - более резкое повышение акциза на табачные изделия, используемые в электронных сигаретах жидкости и алкогольные напитки.
Минздрав предлагает также установить такую же ставку акцизного налога на безалкогольные напитки, как на пиво.
Минздрав не согласен с предложением Минфина установить ограничения на оправданные расходы на медицинские услуги и на образование.
В связи с планируемым повышением акциза на горючее необходимо найти компенсирующий механизм для обеспечения работы Службы неотложной медицинской помощи, подчеркивает Минздрав.
Необходимо также дополнительное финансирование на повышение оплаты труда медперсонала с выравниванием шкалы и соблюдением различий между медработниками разных групп квалификации, считает Минздрав.