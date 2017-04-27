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Срок реставрации и обновления одного из неофициальных символов государства - Памятника Свободы наступил два года назад и эти летом наступит последний момент, когда можно провести работы до празднования столетия Латвии.

Работы запланированы, но денег на реставрацию не выделило ни самоуправление, ни государство, пишет LA. По самому оптимистичному сценарию хотя бы часть денег может быть найдена летом. Но, по данным издания, в бизнес-плане "Рижского агентства по памятникам" такой пункт не значится.

Как указывают в агентстве, необходимая сумма не маленькая - по самым скромным подсчетам это около 200 000 евро.

Как указывает LA, возникает вопрос, что с памятником не так, ведь только в 2013 году памятник был огорожен строительной сеткой. На это специалисты отвечают, что ничто не вечно. "Если памятник стоит и не падает, это вовсе не означает, что с ним все в порядке. Ведь люди видят его на уровне глаз, но не видят на высоте 40 метров", - рассказал главный реставратор агентства Иво Граудумс.

Последняя масштабная реставрация верхней части памятника проводилась летом 2006 года. Тогда были проведены работы по позолоте трех звезд, а отреставрировать фигуру Милды и сам обелиск не удалось из-за неподходящих погодных условий - тогда был март-апрель, на улице был снег. А для того, чтобы работать с фигурой на такой высоте необходима температура в +60 градусов, но, понятное дело, такую температуру обеспечить никто не сможет, пишет издание. Сейчас же объем работ по реставрации верхней части обелиска намного больше, но денег на это нет и не известно, будут ли.

Между тем, на фигуре обелиска вследствие окисления медной поверхности образуется неблагоприятный налет зеленого цвета, который, если не очистить в ближайшие пару лет, может стать большой проблемой и тогда будут нужны еще большие финансовые вливания.

Сейчас, как пишет LA, все надежды возлагаются на Госинспекцию по защите памятников культуры, так как памятник является неофициальным символом государственности, и государство в лице Министерства культуры, как никто другой заинтересовано в сохранении памятника.

Напомним, памятник был установлен в 1935 году в память о павших борцах за независимость Латвии и здесь проходят главные мероприятия государственного значения.

Архивные фото 2006 года: Гатис Диезиньш/LETA