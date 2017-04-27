Латвия потратит миллионы на подержанные гаубицы (40)
Общество | 27 апреля 2017 года, 08:25
Министр обороны Раймонд Бергманис подписал договор о приобретении подержанных гаубиц у Австрии.
Бергманис в эти дни принимает участие в неформальном совещании министров обороны ЕС в Валлетте. На встрече с министром обороны Австрии Хансом-Петером Доскоцилом был подписан договор о покупке 155-миллиметровых гаубиц серии M109.
Средние затраты на единицу в зависимости от модификации составят от 60 000 до 140 000 евро, сумма договора составляет 6 млн евро. Всего будет куплено 47 единиц боевой техники. Поставка модернизированных гаубиц планируется осенью.
Латвийские военные в Австрии уже начали обучаться их использованию.
У власти ВОРЫ и УБИЙЦЫ, желаю вам того, что вы нам..., то есть скорейшего исчезновения c лица Земли.
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Где ты, наш "Суворов", который остановит всё это.
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а сколько ещё на подержанные снаряды ?
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