Общество |

Министр обороны Раймонд Бергманис подписал договор о приобретении подержанных гаубиц у Австрии.

Бергманис в эти дни принимает участие в неформальном совещании министров обороны ЕС в Валлетте. На встрече с министром обороны Австрии Хансом-Петером Доскоцилом был подписан договор о покупке 155-миллиметровых гаубиц серии M109.

Средние затраты на единицу в зависимости от модификации составят от 60 000 до 140 000 евро, сумма договора составляет 6 млн евро. Всего будет куплено 47 единиц боевой техники. Поставка модернизированных гаубиц планируется осенью.

Латвийские военные в Австрии уже начали обучаться их использованию.